タレントの辻希美が20日に自身のアメブロを更新。弁当作りから始まった多忙な月曜日の様子を報告した。【映像】辻希美が高1の長男に作った“映える”お弁当などこの日、辻は「今週も始まりお弁当作りからスタートです」と切り出し、新しくしたという弁当箱に入った手作り弁当の写真を公開。「お弁当箱を変えてみました」と報告した。続けて、子どもたちが出発した後の朝食の様子に触れ、次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの食事中