青森県で20日、震度5強を観測する地震があり、より大規模な地震への注意を呼びかける「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が出されました。市民生活への影響が出ている八戸市の和菓子店の前から、宇佐美輝記者がお伝えします。和菓子店の周りには三角コーンがあり、近づくことができなくなっています。現在は撤去されていますが、先ほどまではがれきが散乱していました。お店の人に話を聞いたところ、隣のビルの外壁が落ち、3階の天