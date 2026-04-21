藤井 風（Fujii Kaze）が日本時間4月19日（日）、コーチェラ2週目に出演。当日のライブから「Prema」のライブ映像が公開された。日本人男性ソロアーティストとして初めてコーチェラ・フェスティバルに出演し、MOJAVEステージで約1万8000人の観衆を魅了した藤井風。昨年9月に全曲英詞の3rdアルバム「Prema」をリリースした彼は、同作を携えて国内外を回る大規模なツアーの開催も控えている。【関連記事】藤井 風がゼイン・ロウと語