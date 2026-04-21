ドル円１５８．８５近辺、ユーロドル１．１７７５近辺＝ロンドン為替 ロンドン序盤に向けて、ドル円は158.85近辺、ユーロドルは1.1775近辺で推移している。ドル円は東京早朝の158.75付近を安値に買われ、仲値タイムには高値を158.99付近に伸ばした。しかし、159円は付けきれず反落。足元では158.75付近と前日NY終値水準に戻している。典型的な上に往って来いとなっている。 ユーロドルは軟調に推移。