１９９９年公開の米映画「プラティカル・マジック」の続編となる「プラクティカル・マジック／魔女たちの秘密」が９月１８日に日本公開されることが２１日、決まった。人気女優のサンドラ・ブロックとニコール・キッドマンが共演し、今もなお人気を誇る作品。オーウェンズ家という魔女の家系に生まれ、「自分たちが恋をした相手が必ず死ぬ」という呪いをかけられた魔女の姉妹が家族の絆と愛で運命を切り開く、ファンタジー・ロ