春が旬の食べ物と言えば、「あさり」。今回はサッとできる酒蒸しのバリエをご紹介します。殿堂入りからヤミツキレシピまで、永久保存版になること間違いなし。 ▼キャベツ半玉ペロリ！ フライパンで酒蒸しにするだけ。にんにくとあさりの旨みがたっぷり染みたキャベツは、食べ出したら止まりません。 ※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました ▼香ばしい！バター醤油 あさりから染み出した濃厚