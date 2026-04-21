お笑いコンビ「バッテリィズ」が20日、ニッポン放送「明石家さんまオールニッポンお願い！リクエスト〜アパート・マンション・一戸建て！『明石家おうち物語』〜」（後6・00）にゲスト出演し、寺家（35）が東京での家探しにまつわるトラブルを明かした。24年の「M−1グランプリ」で準優勝し、翌年に東京へ進出した。パーソナリティーの明石家さんまから「寺家は見つかったんか？」と問われた寺家は、「今、探していたんで