元サッカー女子日本代表GKでWEリーグ理事の海堀あゆみ氏（39）が21日、東京都江東区のスポーツニッポン新聞社東京本社を訪れ、29日に行われるクラシエ杯決勝「大宮―日テレ東京V」をPRした。ともに初優勝を懸けた一戦は、U等々力で午後1時にキックオフ。「声援が選手たちの背中を押してくれる。初優勝が決まる場に足を運んでいただき、後押しをしてもらえたら」と多くの来場を呼びかけた。大宮は広島、INAC神戸と強豪がそろっ