NPB(日本野球機構)は21日の公示を発表。西武の西川愛也選手が1軍再昇格となりました。西川選手は開幕から8試合で打率.120と状態が上がらず。4月5日に出場選手登録を抹消されていました。ファームでは直近3試合連続安打。18日のハヤテベンチャーズ静岡戦では、ホームランを含む4安打の固め打ちをみせていました。