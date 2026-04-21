男性グループ「M！LK」の曽野舜太（23）が21日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。下積み時代の苦労を明かした。この日はリーダーの吉田仁人とそろって登場。2014年に結成されたグループに、18年から加入した三重県出身の曽野は、下積み時代の苦労として「6畳に7人で生活」と紹介された。曽野は「それこそ上京してきて。まだ三重県の学校に通っていたので、東京でお仕事するときには寮の方