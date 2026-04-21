◇MLB ドジャース 12-3 ロッキーズ(日本時間21日、クアーズ・フィールド)ドジャースの大谷翔平選手が今季初盗塁を決めました。初回の第1打席、相手の失策で出塁。続くアレックス・コール選手の4球目にスタートを切り、盗塁を成功。今季チーム22試合目で1つめの盗塁となりました。大谷選手は2024年に54本塁打、59盗塁で「50/50」を達成するなど、直近3年で99盗塁を記録。3年連続20盗塁を超えています。今季はドジャースに移籍3年目