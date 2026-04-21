日本野球機構（NPB）は21日、セ・パ両リーグの出場選手登録および抹消を公示し、巨人は前日20日に抹消した山瀬慎之助捕手（24）に代わって小林誠司捕手（36）を登録した。プロ13年目の小林は今季初昇格で、大城卓三捕手（33）、岸田行倫（29）の3人態勢で臨む。小林は昨季は14試合に出場し打率.143、1打点の成績に終わった。勝負の今季はファームリーグで14試合出場して打率.250、1本塁打、5打点をマーク。経験豊富なベテラン