体操の全日本個人総合選手権（１８日、高崎アリーナ）で５位だった杉原愛子（ＴＲｙＡＳ）が２１日までにインスタグラムを更新。「全日本個人総合選手権大会、応援ありがとうございました怪我なく無事に終えることができ、本当にホッとしています」など記し、周囲への感謝やＮＨＫ杯へ向けた意気込みも綴った。大会で着用したスパッツ型レオタードの「アイタード」の「上半身がゴールド＆下半身がブラック」、「上半身がホワ