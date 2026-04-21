歌舞伎俳優の市川團十郎（48）が21日、東京・豊洲の魚河岸水神社で「團菊祭五月大歌舞伎」（5月3日初日、歌舞伎座）夜の部「助六由縁江戸桜（すけろくゆかりのえどざくら）」で使用する江戸紫の鉢巻贈呈式に臨んだ。今年の團菊祭では尾上左近（20）が三代目尾上辰之助を襲名する。期待することを問われると「初代は良い男で、やはり歌舞伎のパイオニアで、“雄”という代表の役者さんだと子供心に思った。同世代の松緑さん、二