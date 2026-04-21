【ワシントン＝坂本幸信】米税関・国境取締局（ＣＢＰ）は２０日、米連邦最高裁判所に無効と判断された「相互関税」などの還付に向け、企業からの申請の受け付けを開始した。今回の対象は徴収した関税全体の６割程度で、残りの受け付けは不透明な状況だ。ロイター通信は２０日、すでに数千社が返還に向けた申請を行ったと報じた。初日は一部でシステムの不具合があったものの、当初懸念された膨大な申請による大規模なシステム