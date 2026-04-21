「巨人−中日」（２１日、長野オリンピックスタジアム）巨人の橋上オフェンスチーフコーチが試合前練習後に取材に応じ、練習中にボールが顔面に当たって救急搬送された泉口友汰内野手について「まだ報告が入っていないんで、連絡待ちです」と、困惑の様子で話した。「（出場選手登録の入れ替えまで）一応まだ時間があるんで、石塚を急きょ」と続け、２軍戦に出場していた石塚裕惺内野手を長野に向かわせていると明かした。