元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂(60）が、19日放送された日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜午前10時25分）に出演。得意とする野球の知識でクイズを出題して東大生に勝ち、大喜びした。この日、東大駒場キャンパスで東大でロケをしてサークルの東大生と交流した。200人以上の東大生が集まる人気の科学実験サークル「東大CAST（キャスト）」に潜入。ひもを巻き付けた紙コップを投げるとどうなるかという実験をした