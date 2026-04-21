越谷アルファーズは4月21日、ジェフ・ギブス氏がサポートコーチとしてチームに再合流することを発表した。 ギブス氏は現役時代、ドイツのチームを経て、2010年にトヨタ自動車アルバルク（現アルバルク東京）で日本のキャリアをスタート。栃木ブレックス（現宇都宮ブレックス）、長崎ヴェルカ、サンロッカーズ渋谷、越谷でもプレーし、引退後の「りそなグループ B.L