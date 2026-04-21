２１日の債券市場で、先物中心限月６月限は続伸。日銀による早期の追加利上げ観測の後退に加え、この日に実施された流動性供給入札の結果が強めだったことが相場を押し上げた。 ロイター通信は２０日夕、「日銀は２７～２８日に開催する金融政策決定会合で、追加利上げを見送る公算が大きい」と報道。中東情勢を巡る不確実性がなお残り、利上げを急ぐ必要はないとの判断が浮上しているという。米国とイランの停