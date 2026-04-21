きょう東証グロース市場に新規上場したバトンズは、公開価格と同じ６６０円カイ気配でスタートし、その後も気配値を切り上げる展開となっていたが、結局この日は値がつかず、カイ気配のまま上場初日の取引を終えた。 出所：MINKABU PRESS