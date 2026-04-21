古橋亨梧や岩田智輝、藤本寛也が所属するバーミンガムは、チャンピオンシップ（イングランド２部）で14位につけている。２年連続の昇格はならなかった。中位フィニッシュが見えたことで、クラブは来季に向けたチーム編成に目を向けているだろう。そこで注目されるのが、前線のメンバーだ。『Football League World』は４月19日、マービン・ドゥクシュと古橋の放出可能性について報じている。ドゥクシュは先日、飲酒運転で逮