【動画】おそろいのウェアに身を包んだ阿部亮平＆佐久間大介＆向井康二＆深澤辰哉／Snow ManのYouTube リアル脱出ゲーム＆浅草老舗店での食事回 他 Snow Manの公式YouTubeチャンネルでショート動画が公開され、阿部亮平、佐久間大介、向井康二、深澤辰哉がおそろいのウェアに身を包んだ姿が注目を集めている。 ■Snow Man、和室トークからフットゴルフへ 公開された動画は、和室でテーブルを囲む4人