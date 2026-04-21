国内最大級のカルスト台地・秋吉台を含む山口県美祢（みね）市の「Ｍｉｎｅ秋吉台ジオパーク」が、２３日にパリで開かれる国連教育・科学・文化機関（ユネスコ）の会議でユネスコ世界ジオパークに認定される見通しとなった。ガイド活動を通じて来訪者に価値を伝えてきた住民たちは悲願の実現を心待ちにし、多様な人々を案内する体制を模索している。（内田詩乃）「世界に認められることで、国内外からたくさんの人が訪れてくれ