お笑いトリオ「3時のヒロイン」のかなで（33）が21日、自身のX（旧ツイッター）を更新。搭乗予定だった航空機が欠航になり、この日福岡で開催予定のロックバンド「KingGnu」のライブに行けないと嘆いた。「飛行機の欠航。KingGnuのライブに行けなくなりました」と投稿したかなで。21、22日に福岡で行われる予定のライブに行けなくなったことを悲しんだ。羽田空港の公式サイトでは「航空管制システムの不具合による運航へ