山口県岩国市の博物館・岩国徴古（ちょうこ）館に寄贈された資料の中から、豊臣秀吉が有力武将の家臣に与えたユニークな贈り物が見つかった。金を施した１センチほどのアンズの種らしき粒で、酒宴で酒の肴（さかな）と称して振る舞ったとみられる。「黄金の肴」は派手好きの秀吉が食べ物まで金色にした類例のない資料で、もてなす相手の供にまで心を配る「人たらし」ぶりを示すものとしても注目される。５月１０日まで同館で展示