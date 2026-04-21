きょうの東京株式市場で日経平均株価は、きのうより524円高い5万9349円で取引を終えました。先週16日につけた終値ベースでの過去最高値を上回る場面もあり、5万9000円台を回復しています。中東情勢をめぐってアメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が進むとの期待感から、東京市場では買い注文が広がったほか、日経平均への寄与度が高いAI・半導体関連銘柄にも買いが集まり、相場全体を押し上げた形です。