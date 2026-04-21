幼児教室などの運営会社LOCOKの陸上競技部監督に今月から就任した、女子競歩で世界選手権6大会連続代表の岡田久美子さん（34）が21日、東京都内で新体制発表会見に臨み「新しい気持ちでの一からのスタート。これまでの経験を生かしながら、新たに勉強することを掛け合わせて少しずつ成長していけたらいい」と抱負を語った。LOCOK陸上部には今秋の愛知・名古屋アジア大会競歩代表に決まっている梅野倖子が在籍。岡田監督にとっ