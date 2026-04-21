21日午前、大分県にある陸上自衛隊の日出生台演習場で、戦車の射撃訓練中に砲内で砲弾が破裂し、隊員3人が死亡、1人が重傷となっています。この事故について小泉防衛相は21日午後、調査委員会を立ち上げて原因究明に努めることを明らかにしました。小泉防衛相「事実関係の詳細、そして原因につきましては、事故後、速やかに西部方面総監部に事故調査委員会を立ち上げており、現在確認中であります。本事案の原因究明に努めるととも