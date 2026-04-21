プロレスラー・ジャガー横田（64）の夫で「ジャガークリニック」を経営する医師・木下博勝氏（58）が21日までに自身のインスタグラムを更新。ホルムズ海峡を巡る問題が、医療の現場にも影響を与えていると報告した。木下氏は「ホルムズ海峡の問題で、医療現場ではグローブが不足しています。政府も緊急的に財庫を放出した様ですが、クリニックレベルまでは回らないのかな」と投稿。また「ジャガークリニックは、発熱外来が