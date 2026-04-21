21日午前、岩手県紫波町で行方不明になっていた人を捜索していた警察官が、クマに襲われケガをしました。搬送時、意識はあったということです。警察や町などによりますと、21日午前10時ごろ、岩手県紫波町山屋の沢の近くで、行方不明になっていた人を捜索していた警察官がクマに襲われました。警察官は顔や腕などをかまれ病院に運ばれましたが、搬送時、意識はあったということです。現場では、21日午前9時ごろから警察や猟友会な