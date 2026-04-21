関西を代表する名物パーソナリティー浜村淳（91）が21日、大阪市内で「滝あつし還暦歌手デビュー曲『おとこ人生夢街道』発売パーティー」に出席した。昭和プロダクションの元社長として、音楽界の裏方として活動してきた谷村淳司氏が、還暦の節目を機に演歌歌手デビュー。浜村は「滝あつし」の芸名の考案やCDタイトル題字で協力した。車椅子に乗り、お祝いに駆けつけた浜村は、「まぁ、よくもここまで話しをこぎ着けた。昭和プロ