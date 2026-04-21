達人の遠藤秀さんが、4月7日の抽せんで見事的中。ダブルゾロ目で、当せん金はなかなか高額です。さすが！「データからゾロ目の『88』と『11』を狙ったのがハマりました。『8』と『1』が逆なら、ストレートでしたが……。まあ、よしとしましょう」では、今回の予想を。「本命は、2月17日を最後に出ていないゾロ目『55』。4月に入ってから『5』の出現も少なくなっており注目。押さえで『66』とします」続いて、出萌名人。「千