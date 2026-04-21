結果で返すしかなさそうだ。「ニューヨークポスト」紙は２０日（日本時間２１日）、１１連敗中のメッツ、カルロス・メンドーサ監督（４６）に公共の電波で暴言が吐かれたと報じた。同紙は「カブスの司会者が、メッツの悲惨な週末の試合を見た後、カルロス・メンドーサに『ＬｉｎｋｅｄＩｎを更新しろ』と忠告」との記事を配信した。カブス戦中継の後番組「マーキー・スポーツ・ネットワーク」の司会者であるコール・ライト氏