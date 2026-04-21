女優の山本美月（３４）が２１日、都内で行われた「ＡＤワークスグループリブランディングおよび新ＣＭ発表会」に出席した。株式会社ＡＤワークスグループは、創業１４０周年を機にコーポレートブランドを刷新。新たなコーポレートロゴとタグラインを策定した。山本は同社の新ＣＭに出演。撮影時のエピソードを聞かれると「プロジェクションマッピングっていうんですかね。後ろに映像を映して撮影したんですけど、ちょっと