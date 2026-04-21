阪神は同球団所属の立石正広内野手（２２）が「右ハムストリングスの筋損傷」と診断されたと発表した。当面はファーム施設で別メニュー調整となる。３球団が競合した昨秋のドラフト会議で虎入団が決まったプロスペクトは、春季キャンプ直前の１月に右脚の肉離れを発症。リハビリを経て戦線に復帰したが、直後の３月には左手首の関節炎と診断され、またも別メニュー調整。今月１７日にファーム戦に復帰したばかりの出来事だった