Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2026年4月21日は、コーヒーの風味を損なわず長時間美味しく飲めるCB Japan（シービージャパン）の「抗菌カフア コーヒーボトル」が、お得に登場しています。■この記事で紹介している商品 シービージャパン(CB JAPAN) 水