Image: ANBERNIC 懐かしのガラケーみたいな開き方。家具も家電も、世の中のいろんなものに折りたためる機能がありますよね。小さくなると収納しやすく、大きくなると使い勝手が向上します。携帯ゲーム機もその仲間で、古いところだと任天堂の「ゲーム&ウオッチ」や、「ゲームボーイアドバンス」、「ニンテンドーDS」シリーズがふたつ折りでしたね。スイベル式の回転ギミックANBERNICの「