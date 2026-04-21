アイドルデュオ・ROIROMの本多大夢と浜川路己が11日、フジテレビのトークイベント『久保みねヒャダこじらせライブ』の昼公演にゲスト出演した。互いの家を行き来しているという初出し情報や、2人で両手をつないで本音を語り合う企画など、ファンにはたまらないやり取りに悲鳴が続出。会場を埋めたファンを前に、素顔と絆がたっぷりと披露された。(左から)ROIROMの本多大夢、浜川路己○「まさかの角度でボケてくる」「思ってること