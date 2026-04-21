西武は西川愛也が1軍復帰21日のプロ野球公示で、巨人は小林誠司捕手、石塚裕惺内野手、ドラフト5位の小浜佑斗内野手（沖縄電力）を出場選手登録した。いずれも今季初の1軍昇格となる。プロ13年目を迎えた36歳の小林は開幕は2軍スタートとなった。ファームでは14試合に出場し、28打数7安打の打率.250、1本塁打、5打点だった。小浜はファームで打率.271、2本塁打、14打点、5盗塁を記録していた。さらに2年目の20歳、石塚も1軍