《1枚目20年前の僕ですやん。》20日までに自身のXを更新し、上記のコメントを投稿したのはタレントのJOY（41）。一般ユーザーが十数年前と思われるヘアスタイル数枚の写真とともに、《これが流行ってた時代って本当にあるのかな》とポストした投稿を引用する形で反応した。JOYは写真に映る人物が20年前の自分であることを認めた上で、《全国的にこんな髪型の人が多発してたし、渋谷に関してはギャルとギャル男が埋め尽くしてたなぁ