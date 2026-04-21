今回紹介するのは、Threadsに投稿されたねこベッドを買ってもらった猫ちゃん。新しい居場所を手に入れた猫ちゃんでしたが、その使い方が意外すぎたようです。投稿はThreadsにて、2.2万回以上表示。いいね数は3000件を超えていました。 【写真：新品の『ねこベッド』を使ってくれていた猫→翌日になると…『まさかの光景』に爆笑】 ねこベッドを買った翌日 今回、Threadsに投稿したのは「みゆきち」さん。 投稿によると