まだ履けるし……と、つい履き続けてしまいがちなくたびれ靴。オシャレは足元からというように、靴を新調するだけでコーデ全体の印象がぐっと引き締まります。今回は【グローバルワーク】で見つけた、ミドル世代におすすめな「楽ちんシューズ」をピックアップ。おしゃれスタッフのコーデとともにご紹介します。 軽快でデイリー使いにぴったりなスニーカー 【グロӦ