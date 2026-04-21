海外メディアが脚光ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が20日、横浜市内の所属ジムで公開練習を行った。5月2日に東京ドームで、前WBC＆IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人（M.T）の挑戦を受ける。100人以上の報道陣が集結する中、決戦前のコンディションに海外からも熱い視線が注がれた。大橋ジムには過去最多となる100人以上の報道陣が集結。中谷陣営であるM.Tジムの村野健会長が視察に訪