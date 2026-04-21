2023年にHKT48を卒業し、女優・グラビアなど幅広く活躍する武田智加が20日、自身のインスタグラムを更新。レアショットを公開した。 【写真】これはレア！「「もう当分しないでしょう笑」な姿にキュン♡ 「だーーいぶレアなおでこ出しとかしちゃいました」と投稿し、真ん中分けで笑みを浮かべる写真を掲載。バースデーイベントのオフショットのようで、「どうですか」と投げかけ、「もう当分し