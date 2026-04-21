岡山西警察署 検察庁職員らになりすまし、岡山市の高齢女性から現金450万円などをだまし取ったとして岡山市の清掃員の男（44）と同居する無職の女（52）が詐欺の疑いで21日、逮捕されました。 警察によりますと、2人は氏名不詳の人物らと共謀し、2026年4月上旬ごろ、岡山市に住む無職の女性（78）の家に検察庁職員を装った人物が電話をかけ「あなたは犯罪に加担しているので逮捕します」「こちらであなたの現金や口座を管理