イベントゲストの稲本潤一さん(写真左)と、稲村亜美さん。テレビは100型「100ZX1S」 TVS REGZAは21日、RGB LEDバックライト搭載の4K液晶テレビやブランド初のイヤフォンを含む「2026年春夏新製品」の発表会を開催した。レグザブランドが誕生して20周年を迎えたことに合わせ、レグザの今後の施策も発表された。 なお、新製品に関する内容については、下記記事を参照のこと。 次の飛躍に向けて、体験向上・グローバ