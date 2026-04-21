新人歌手の滝あつしが２１日、「還暦歌手デビュー曲『おとこ人生夢街道』発表パーティー」を大阪市内で開催した。滝は初めてのレコーディングを「歌詞の中に６０年の歩みがもう全て埋め尽くされているというような感じがしましたので、本当に涙が出ました」と振り返った。これまでカラオケでお金を払って歌ってきたが、これからはお金をもらって歌う違いを痛感。「ちょっと苦労はしましたけれども、なんとかかんとかギリギリの