女優の山本美月が２１日、都内で行われたＡＤワークスグループ新ＣＭ発表会に出席。２３年５月に第１子が誕生し、子育てと仕事の両立について語った。２０年８月に俳優・瀬戸康史と結婚し、現在は１児のママ。現状について「今は、いっぱいいっぱい。自分の好きなものを見失いそうになる。いざ、子どもが大きくなった時に『私、何が好きだったっけ？』ってなるのが怖いので、睡眠時間を削っても自分の好きなことと向き合うよう
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