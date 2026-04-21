記事ポイント浜松プラザフレスポ2階に室内遊園地「キッズランドUS 静岡浜松店」がオープン約30種類以上の遊びをそろえ、セルフ写真館や無料プリクラも楽しめる出入り自由、飲食持ち込み自由で天候を気にせず家族で過ごせる屋内スポット親子で楽しめる室内遊園地「キッズランドUS 静岡浜松店」が、静岡県浜松市の浜松プラザフレスポ2階にオープンします。約30種類以上の遊びを備え、幼児から小学生まで家族みんなで過ごしやすい全天