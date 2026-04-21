『地球の歩き方』シリーズ初となる“空港と空港都市圏”を一冊にまとめたガイドブック『地球の歩き方 成田空港とエアポートシティ』が、2027年2月に出版されることが決まった。成田国際空港株式会社、株式会社gaaboo、株式会社地球の歩き方の3社連携により実現する。【画像】『地球の歩き方 成田空港とエアポートシティ』ビジュアル成田空港として、滑走路の新増設等を含む「成田空港第2の開港プロジェクト」や「SORATO NRT（